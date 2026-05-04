Las Fuerzas Federales permanecerán en Sinaloa y no se retirarán hasta conseguir la paz en la entidad, aseguró desde Culiacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Estamos hoy en Sinaloa para enviar un mensaje claro al pueblo de Sinaloa: El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que haya que corregir”.

Harfuch reiteró que en Sinaloa habrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población y reforzar la paz. (Por Arturo García Caudillo)