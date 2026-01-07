La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela debe ser condenada, pero también el régimen dictatorial de Maduro, aseguró ante la Comisión Permanente el senador emecista, Luis Donaldo Colosio.

“Tenemos claro que el régimen dictatorial de Venezuela ha cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano. Se han documentado crímenes de lesa humanidad, robo de elecciones y con ello la anulación de cualquier posibilidad real de acceso a la paz por la vía democrática. Ahora bien, esto no significa, y queremos decirlo con mucha claridad, que justifiquemos la intervención ilegal de los Estados Unidos para poner fin al régimen autoritario de Nicolás Maduro”.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno de la República para que ocupe el lado correcto de la historia, recupere una política exterior coherente, activa, con principios y que no relativice las violaciones a los derechos humanos. (Por Arturo García Caudillo)