El partido en el poder se equivoca al defender a un impresentable como Nicolás Maduro, porque era un presidente espurio, aseguró el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

“Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio, ¿o ya se les olvidó que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela? Se equivocan en su defensa de Maduro, porque Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela. Segundo, ¿quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional, invocan la carta de las Naciones Unidas, callaron como momias, no dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los derechos humanos”.

Por ello hizo un llamado a la comunidad internacional a que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se convoque de inmediato a elecciones libres. (Por Arturo García Caudillo)