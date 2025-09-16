En el marco de la celebración por el 215 aniversario del inicio de la Independencia, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, reconoció que, aunque dolió, para la Marina no era opción callar o disimular los actos de corrupción en los que cayeron algunos de sus miembros.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, prudencia y humildad, que pusimos ante la Ley, ante la conciencia y el escrutinio de los mexicanos actos reprobables que no nos definen como institución, pero que podían enquistarse. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente mucho más, callarlo”.

Gracias a ello, explicó, hoy la Marina de México es más fuerte. (Por Arturo García Caudillo)