Una verdadera verbena popular se vivió la noche de este 15 de septiembre en el primer cuadro de Guadalajara. Los tapatíos se concentraron sobre plaza de armas, el paseo alcalde y plaza Guadalajara, donde bailaron, cantaron y pasearon. De todas las edades, familias completas estuvieron presentes.

“¿Cómo se la pasó, oiga? Bien a gusto. ¿Estuvo padre? Sí, bien padre. ¿Cuál fue su parte favorita, oiga? Pues todo. Todo estuvo bonito. Los fuegos artificiales, ¿qué tal? También, bien a gusto y un padre. A mí me gustó. ¿Cómo te la pasaste? Bien. ¿Qué te gustó? Los cohetes. Los cohetes. ¿La música, qué tal? Sí. También padre. La, la hice con la trompeta también. Bien hecho. Bien. ¿Sí? Muy bonito todo. Su parte favorita. Pues, mmm, las luces. Los, los cohetes, como nos gusta esa cosa. Se ve bien padre. Y que viva México. Viva México”.

El grito de independencia fue dado por el gobernador del estado, luego show de fuegos artificiales y música. (Por Gustavo Cárdenas)