Aunque hay líneas de investigación abiertas sobre el huachicol fiscal, ninguna apunta al ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que continúe y a que de la información la fiscalía”.

Apenas este miércoles se dio a conocer un audio de una conversación de Ojeda con el marino que denunció los actos de corrupción de los almirantes involucrados en el huachicol, cuyo parentesco con el secretario al parecer les facilitó la comisión del delito. (Por Arturo García Caudillo)