La diputada local del Partido Verde, Yussara Canales, presentó dos iniciativas para facilitar la localización de familiares de personas fallecidas identificadas que permanecen sin ser reclamadas en Ciencias Forenses.

Una de las propuestas plantea que sea obligatorio realizar gestiones formales ante direcciones del Registro Civil o fiscalías de otras entidades cuando existan datos suficientes de la persona fallecida, con el fin de ubicar a sus familiares.

“El problema no es que no sepamos quiénes son, el problema es que no estamos buscando activamente a sus familias, por eso, propongo reformar la ley para que el Instituto tenga la obligación de gestionar ante el Registros civiles y fiscalías de otros estados cuando existan datos suficientes como nombre o la CURP”.

La legisladora también propuso que congresos de otros estados adopten medidas similares para fortalecer la coordinación nacional, además de impulsar convenios con el INE para integrar bases de datos que faciliten la identificación y localización de personas. (Por Marck Hernández)