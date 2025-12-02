La presidenta Claudia Sheinbaum, se defendió de las críticas y los ataques de sus adversarios, asegurando que su administración no reprime al pueblo ni está ligada al narcotráfico. Sin embargo, también arremetió en contra de sus compañeros de movimiento, a quienes recordó que si son servidores públicos no deben tener privilegios.

“En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos y privilegios, mucho menos, si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la Nación”.

Al celebrar los primeros siete años de Morena en el poder, destacó la reducción de los homicidios, la distribución de los programas sociales, la recaudación récord y el incremento histórico del salario mínimo. (Por Arturo García Caudillo)