Integrantes de la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, exigieron justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, ocurrido el pasado 26 de noviembre.

La demanda fue expresada en un acto dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Ramiro Reyes Márquez, representante agrario, señaló que el crimen se enmarca en conflictos derivados de disputas por el territorio ancestral de la comunidad. “No queremos que siga pasando lo mismo, que se castigue a los malhechores, porque si vamos a seguir así no salimos de donde estamos… Estamos gritando a todas las organizaciones, a todos los gobiernos que nos atienda. Que si nos están matando por nuestras tierras, no es justo”.

Organizaciones civiles se sumaron al llamado y exigieron al Gobierno de Jalisco y a la Federación acciones para evitar que el crimen quede impune y para garantizar la protección de la comunidad indígena. (Por Marck Hernández)