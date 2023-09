El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que no hubo detenciones, ni personas fallecidas, tras el operativo realizado en las comunidades de El Salvador y San Gaspar en Tequila y donde participaron fuerzas federales. El mandatario aseguró que fue el Gobierno federal quien llevó a cabo las acciones y hoy por la mañana fueron notificados de los resultados.

“No fue una operación a la que se lanzara el gobierno de Jalisco, como otras en las que cuando hay algún objetivo que desde la federación se quiere buscar se hacen estos operativos sin avisar. Lo que hoy nos informaron en la mañana es que el resultado fue negativo”.

El funcionario señaló que sí hubo un operativo, pero descartó algún tipo de incidencia. El mandatario señaló que no se suspenden clases en ningún municipio y pidió atender información de canales oficiales. A pesar de ello y aprobado por los municipios, fueron en total 22 escuelas las que no tuvieron clases en la región debido a los incidentes de ayer, pero todo apunta a que mañana se reanudan actividades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)