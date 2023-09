No se ponen de acuerdo los ayuntamientos de Tequila y Amatitán con las autoridades estatales sobre el operativo de ayer por parte de militares en el poblado de El Salvador. Aunque ambos municipios enviaron circulares para informar sobre la suspensión de clases, el secretario de educación Juan Carlos Flores dijo que fue porque habría una especie de consejo técnico.

“Se suspendieron pero no por una cuestión de seguridad. Ya tenía previsto el municipio de Amatitán un consejo técnico extraordinario”.

Sin embargo el presidente municipal de Amatitán Saúl Perez Ocampo dijo que se sugirió a los padres de familia no llevar a sus hijos por temor.

Dijo que fue la propia Secretaría de Educación la que sugirió la medida.

“La salida natural de donde sucedieron los sucesos, la salida natural es Amatitán. Fue una sugerencia por parte de la Secretaría de Educación y nosotros tomamos conciencia y le avisamos a la población por ver el movimiento que hubo ayer. Lo mejor que podemos hacer como gobierno es prevenir”.

Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro dijo hoy que las fuerzas federales no confirmaron personas detenidas o muertas. (Por José Luis Escamilla)