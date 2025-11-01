Los goles no llegaron al Estadio Jalisco con el empate 0-0 entre Atlas y Toluca, al continuar la fecha 16 de la Liga MX.

Si bien el conjunto Escarlata tuvo el mayor tiempo la pelota no pudo anotar, en un juego donde estaban los últimos campeones de goleo, Paulinho y Uros Djurdjevic, el cual por cierto se enojó cuando salió de cambio a 10 minutos del final.

Con el empate Atlas sigue fuera de la fase final con 17 puntos en el lugar 11 de la clasificación. Y los Diablos Rojos llegan a 34 unidades como sublíderes. (Por Martín Navarro Vásquez)