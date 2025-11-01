La empresa de la Plaza Nuevo Progreso informó el cambio en el cartel para la corrida de este domingo a las 4:30 de la tarde. El español Román Collado estará presente en el ruedo, en lugar de Borja Jiménez debido a una enfermedad. De esta manera Collado, alternará con dos de los importantes en el país como lo son: Luis David y Leo Valadez, ambos de Aguascalientes. Se lidiarán seis toros de la ganadería Las Huertas.

“Debido a un padecimiento que presenta el matador español Borja Jiménez, quien, por prescripción médica no podrá actuar este domingo 2 de noviembre en la plaza de toros, por lo que será sustituido por el también español Román Collado, otro de los triunfadores de plaza de toros Las Ventas de Madrid en la recién concluida Feria de otoño”, dice comunicado.

Cabe hacer mención que justo el matador Collado, se iba a presentar el pasado 5 de octubre, pero por una lesión, tuvo que salir del cartel. (Por Martín Navarro Vásquez)