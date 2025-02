Ante la nominación de Terry Cole como director de la DEA, la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura que no permitirá injerencismos ni violaciones a la soberanía de nuestro país.

“Nosotros nunca vamos a permitir el injerencismo ni violaciones a la soberanía, lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del Gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todas las secretarías del Gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump, pero no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación”.

Y es que, una vez que sea confirmado por el Senado estadounidense, Cole será el encargado de encabezar la cruzada de la Casa Blanca contra de los narcotraficantes mexicanos, aunque de acuerdo a declaraciones previas, para él, los cárteles son una plaga que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)