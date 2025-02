La cantante Argentina Yami Safdie visitó Guadalajara para promocionar su música y en entrevista con Notisistema mencionó que su más reciente sencillo “En otra vida” tiene guiños a México porque siempre ha admirado y escuchado el regional mexicano.

“A mi me encanta la música mexicana, la música latina, te contaba antes, Natalia Lafourcade, siento que esa influencia está ahí, como dando vueltas en mi cabeza, siempre voy con una influencia mexicana, no apropósito, sino porque es música que me gusta, entonces me representa”.

Yami Safdie aseguró que muy pronto lanzará algunas otras canciones y colaboraciones que ha realizado con grandes artistas. (Por Katia Plascencia Muciño)