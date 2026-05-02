El Congreso de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal mientras enfrenta un proceso de investigación.

El mandatario con licencia aseguró que los señalamientos en su contra son falsos y afirmó que su decisión busca facilitar las indagatorias.

Las acusaciones, difundidas por autoridades estadounidenses, lo vinculan con presuntas conspiraciones relacionadas con el narcotráfico, lo cual rechazó.

En paralelo, otros funcionarios señalados también pidieron separarse de sus cargos.

El caso ha generado tensión política y será investigado por autoridades mexicanas, que ya solicitaron información oficial para esclarecer los hechos.