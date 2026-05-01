El gobierno de Irán defendió la legalidad de su programa de enriquecimiento de uranio, al asegurar que se realiza bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La representación iraní ante la Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de incumplir sus compromisos en materia de desarme y no proliferación nuclear, al tiempo que calificó su postura como “hipócrita”.

Las declaraciones se dan tras el rechazo del presidente Donald Trump a una propuesta iraní, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio de aliviar sanciones.