Padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus compañeros realizaron este martes en Iguala un mitin frente a las instalaciones del Campo Militar de iguala, posteriormente atacaron con petardos las instalaciones militares y le prendieron fuego a una camioneta en el portón de entrada.

El grupo de manifestantes llegó a Iguala a bordo de 28 autobuses de pasajeros de los que mantienen retenidos, durante el mitin exigieron la entrega de los 800 folios que mantiene en su poder la Defensa, y que de acuerdo con los jóvenes esta información podría esclarecer el caso iguala y dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.

Esto ocurre a unas horas de que se cumplan 11 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.