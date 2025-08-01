En medio de las mesas de discusión y presentación de posibles proyectos para liberar el congestionamiento vial sobre avenida López Mateos, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pidió que, sea cual sea la decisión final que se tome, se trate de una con visión a futuro, pues la ciudad seguirá creciendo.

“Yo lo único que he puesto sobre la mesa es que la solución por la que se opte sea una solución que piense a largo plazo. Guadalajara es una ciudad sumamente viva que va a seguir creciendo, que esperemos siga con grandes dinámicas porque es el corazón del desarrollo económico del estado y del occidente del país; entonces, las soluciones que se pongan en la mesa tienen que tener ese horizonte también de poder ser una solución a largo plazo.”

La presidenta de Guadalajara no se dijo ni a favor ni en contra de un segundo piso para avenida López Mateos; dijo que se elija la mejor solución. (Por Gustavo Cárdenas)