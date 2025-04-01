A dos meses de haber comenzado su trabajo como senador y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña compró una casa de mil 200 metros cuadrados por 12 millones de pesos, a través de un crédito, aunque en abril pasado afirmó que esa casa era rentada.

La declaración patrimonial que entregó para el cierre del 2024 muestra que en noviembre adquirió la propiedad ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Explicó que rentó la casa durante cuatro años y recientemente decidió comprarla.