Stevie Ray Vaughan fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, una figura decisiva en el renacimiento del blues-rock de los años 80.

Desarrolló un estilo poderoso, enérgico y lleno de pasión, tocando una Fender Stratocaster a través de amplificadores retro para crear su distintivo sonido.

Comenzó a tocar desde niño, inspirado por su hermano Jimmie, y tras mudarse a Austin formó la banda Double Trouble, con la que alcanzó la fama tras su éxito en el Festival de Montreux de 1982.

Falleció trágicamente el 27 de agosto de 1990 en un accidente de helicóptero a los 35 años, dejando un legado como uno de los guitarristas más influyentes de su generación.