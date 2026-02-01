Se prenden las alarmas de la Selección Mexicana. En la Liga de Rusia César Montes enfrentó a Luis Chávez, pero a 40 días para la Copa Mundial 2026 el Cachorro Montes salió lesionado de cambio en el partido donde Lokomotiv de Moscú empató 1-1 con Dinamo por la jornada 28.

El reporte indica que se fue del campo al minuto 22 por lesión en un muslo, y le harán estudios este sábado. Cabe mencionar que el Tricolor ya cuenta con varias bajas, destacando la del arquero Luis Ángel Malagón.

(Por Martín Navarro Vásquez)