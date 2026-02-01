Se prenden las alarmas de la Selección Mexicana. En la Liga de Rusia César Montes enfrentó a Luis Chávez, pero a 40 días para la Copa Mundial 2026 el Cachorro Montes salió lesionado de cambio en el partido donde Lokomotiv de Moscú empató 1-1 con Dinamo por la jornada 28.
El reporte indica que se fue del campo al minuto 22 por lesión en un muslo, y le harán estudios este sábado. Cabe mencionar que el Tricolor ya cuenta con varias bajas, destacando la del arquero Luis Ángel Malagón.
(Por Martín Navarro Vásquez)
¡Otro lesionado en Selección Mexicana!
Se prenden las alarmas de la Selección Mexicana. En la Liga de Rusia César Montes enfrentó a Luis Chávez, pero a 40 días para la Copa Mundial 2026 el Cachorro Montes salió lesionado de cambio en el partido donde Lokomotiv de Moscú empató 1-1 con Dinamo por la jornada 28.