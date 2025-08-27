Luego del criticado trabajo de Marco Ortiz en el juego donde América venció al Atlas 4-2 con la polémica de dos penales marcados y un gol anulado, el argentino Gustavo del Prete aceptó que por momentos el arbitraje a perjudicado a los Rojinegros, aunque dice que son errores humanos.

“Son cosas que te pueden jugar a veces en contra, a veces a favor, creo que nos ha tocado en contra en los últimos tiempos, pero los árbitros son seres humanos se pueden equivocar o no y eso ya queda del lado de ustedes, porque si se esta hablando… por algo es”.

Por otro lado dijo que espera algo especial reencontrarse con su ex equipo, cuando Pumas los Rojinegros visiten a Pumas: “Va a ser lindo volver a Ciudad Universitaria, el club que me trajo y donde tengo lindos recuerdos. De la afición también guardo buenas memorias. Será un partido muy especial, sabiendo que debemos sumar de a tres. Ese es el objetivo. Va a ser un juego atractivo entre dos equipos que necesitan la victoria”. (Por Martín Navarro Vásquez)