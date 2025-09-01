El Atlas sumó su quinta derrota del Torneo Apertura y su noveno juego consecutivo sin poder ganar al caer de visita a los Tigres 2 goles por 0 en el cierre de la fecha 10 de la Liga MX.

Los del Norte ganaron con las anotaciones de Ozziel Herrera y Diego Laínez, para llegar a los 19 puntos en el quito sitio de la clasificación, mientras que los Rojinegros se quedan en 7 unidades y son penúltimos.

El técnico de los Zorros, Diego Martín Cocca quien se llevó abucheos en el Volcán dijo que la derrota es parte del cambio que busca hacer.

“Del Atlas es un tema difícil de abordar, no es un tema de ahora, me fui hace tres años de Atlas dejando un equipo competitivo y viene hace tiempo importante sin clasificar, sabía a donde entraba, tengo mucho cariño por el club y es un proceso. Esto empieza, distinto a Tigres que tiene un equipo de jerarquía, tuvimos dos lesionados, pero estamos viendo y evaluando a los jugadores que quieren estar, conformar el equipo que queremos armar para ser competitivos, hay cosas buenas, pero no alcanza”. (Por Martín Navarro Vásquez)