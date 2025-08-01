Los Charros de Jalisco comienzan hoy en La Paz, Baja California Sur la séptima edición del torneo Baja Series, un torneo que termina el domingo donde se medirán a Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis. El equipo aún no tiene a todo el roster titular, y sobre los que jugarán habla el presidente del equipo Luis Alberto González.

“Ahorita tenemos prácticamente 35 jugadores que estamos enviando a La Paz, de esos 15 son titulares y otros 20 son entre jóvenes que están en desarrollo y otros que están peleando por un puesto; hay pitchers sobre todo que están esperando una oportunidad para pelear un roster en el bullpen”.

La directiva anuncia como novedades los regresos al equipo de los Charros del lanzador Ronald Medrano y el shortstop Daniel Castro. (Por Martín Navarro Vásquez)