El bienestar de los estudiantes será una prioridad, asegura la presidenta electa de la FEU, Zoé García Romero, al fijar su postura frente al conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado.

“Yo me siento profundamente decepcionada del Gobernador. Muchas personas creímos que Alfaro iba a generar progreso en el Estado de Jalisco. Sin embargo, pues ha demostrado en una serie de ocasiones, cada que sale a dar una entrevista y se mofa o se burla de que la universidad no tenga recurso, pues a mi me parece que no es algo contra un grupo político, es algo que está atentando contra el futuro del Estado Jalisco, que atenta en contra del desarrollo de los estudiantes”.

García Romero, quien es la primera mujer que encabezará a la FEU en los 31 años de historia, advierte que la organización estudiantil levantará la voz en contra del Gobierno del Estado o cualquier autoridad que atente contra los derechos de la comunidad universitaria.

Esta defensa implicará de ser necesario la protesta y la ruta de las manifestaciones. (Por Gricelda Torres Zambrano)