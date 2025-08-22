El proyecto de reestructura del Escudo C5 Jalisco incluye la construcción de un nuevo Centro de Inteligencia Policial en un terreno contiguo a Casa Jalisco.

El gobernador Pablo Lemus informó que la primera de tres etapas estará concluida antes del Mundial de 2026.

“El Gobierno del Estado adquirió un predio y con eso la colonia Providencia, en lugar de que tenga más edificios, pues ya está completamente saturado, ese terreno que querían hacer torres de departamentos se compró para hacer un centro de inteligencia porque donde está actualmente no sirve de mucho”.

El plan contempla además la instalación de muros virtuales en todos los accesos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con Lemus, Jalisco contará con más cámaras de vigilancia que la Ciudad de México, con una inversión proyectada de 6 mil millones de pesos. (Por Edgar Flores Maciel)