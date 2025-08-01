Asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que él nunca planteó la posibilidad de una reforma fiscal y que al parecer el Ejecutivo Federal tampoco la tiene contemplada.

“Yo nunca he planteado una reforma fiscal, a nadie se lo he dicho. Por eso no quiero mejor decir nada, porque luego me sacan de contexto y dicen cosas que yo no dije. En este caso de la reforma fiscal, nunca. Al contrario, dije, yo no creo, conociendo a la presidenta que vengan nuevos impuestos, ni nuevas contribuciones. Aunque sí dije no tenemos recursos, pero no creo que haya una reforma ahora de inmediato”.

De cualquier manera, pidió esperar al 8 de septiembre, fecha en la que los funcionarios de Hacienda presentarán el Paquete Económico 2026 al Congreso. (Por Arturo García Caudillo)