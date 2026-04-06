El nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, indica que en la tercera semana de abril estará listo su programa de trabajo a corto, mediado y largo plazo, el cual pretende presentar a los diputados.

“Dar a conocer realmente la situación en la que nos encontramos, porque todo esto se traslada en modernización de redes, en modernización de infraestructura, aparte de la famosa reingeniería que se va a generar dentro del organismo. La parte administrativa, actualmente tenemos una gran cantidad de vehículos en el taller, esperando una reparación mínima o máxima para poder las herramientas de trabajo. La verdad ahorita, trabajando con la parte operativa nos damos cuenta delas condiciones que tienen de no materiales. En estos momentos no tenemos condiciones de atender los siniestros rápidos o las fugas”.

Adelanta que en los próximos días arrancarán algunas obras a mediado plazo, para mejorar la calidad del agua. Confirma también que ya se reunió con cuatro alcaldes metropolitanos para hablar del tema y de los trabajos preventivos de cara al temporal 2026. (Por Gricelda Torres Zambrano)