El pedalista mexicano Isaac del Toro se ubicó en el lugar 13 en la prueba contra reloj de 13.8 kilómetros, con la que arrancó hoy la Vuelta Ciclista al País Vasco y dijo esta tranquilo con este inicio.

“Simplemente fue recuperar tratar de estar bien y recuperar el nivel. Creo que va a ser una carrera bastante importante y siento que se me puede dar bien y estoy emocionado por ello. Va a ser una carrera nerviosa toda la semana pero estoy emocionado, es mi tercer vez aquí y creo que me llevo esa experiencia y estoy tranquilo”.

El “Torito” mexicano terminó a 51 segundos del francés Paul Seixas, sorpresivo ganador de la etapa con la que inició la competencia llamada “Itzulia Basque Country”. Mañana se realizará la segunda etapa, sobre 164 kilómetros con cuatro puertos de montaña entre Pamplona y Cuevas de Mendukilo. (Por Manuel Trujillo Soriano)