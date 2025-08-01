El nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad que este viernes inaugurará la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Tlajomulco, beneficiará a miles de derechohabientes de por lo menos cinco estados, aseguró el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, en su visita previa de supervisión.

“Al ser un hospital regional, no solamente recibirá pacientes o derechohabientes de Guadalajara y Jalisco, sino también de estados como Colima, Michoacán, Zacatecas, Nayarit entre otros”.

El hospital tiene una capacidad de 250 camas censables, que se refiere a las que están en piso y más 290 no censables, para la atención de emergencias, observación, recuperación, así como tratamientos oncológicos y de hemodiálisis entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)