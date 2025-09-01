En ceremonia de purificación inédita celebrada en el zócalo capitalino, ocho de los nueve ministros entrantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron de parte de los pueblos originarios el bastón de mando y Servicio. La presidenta municipal de las Vigas, Guerrero, Leopoldina Cruz Ventura, entregó la vara correspondiente al ministro Arístides Guerrero.

“Reciba este bastón de mando como una responsabilidad que tendrá con el pueblo mexicano. Depositamos la confianza en ustedes para que las cosas marchen bien. Felicidades a todas y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México”.

Cabe destacar que la ceremonia oficial en la que los integrantes de la nueva Corte protestarán el cargo, se llevará a cabo esta noche en el Senado de la República. (Por Arturo García Caudillo)