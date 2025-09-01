En la ceremonia de entrega del Bastón de Mando por parte de pueblos indígenas, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la reforma judicial reivindica a las comunidades originarias y marca un nuevo rumbo en el Poder Judicial.

Subrayó que los ministros electos tienen el mandato de sanear la institución y poner fin a prácticas de corrupción, nepotismo y deshonestidad

“Por eso, las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad”.

Aguilar, primer ministro presidente con raíces indígenas desde Benito Juárez, sostuvo que la nueva Corte trabajará para recuperar la confianza ciudadana y garantizar justicia con integridad en todo el país.