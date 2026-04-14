La cifra de visitantes al Zoológico Guadalajara durante el periodo vacacional de semana santa y pascua se quedó por debajo de las expectativas, ya que como consecuencia de los acontecimientos de seguridad del 22 de febrero, fue menor en un 20 por ciento en relación mismo periodo del año pasado, explica su director, Luis Soto.

“Sí, alrededor de 20 por ciento de los del año pasado, poco menos del 20 por ciento, pero como te digo, veníamos de una caída muy fuerte después de lo que pasó en febrero y donde prácticamente habíamos regresado a niveles de pantemia, donde prácticamente no había turismo”.

Como consecuencia de los narcobloqueos del 22 de febrero, la cantidad de visitantes al zoológico tapatío en las semanas previas al periodo vacacional, llegó a niveles de pandemia. Cabe destacar que Puerto Vallarta, Tapalpa y Tequila tampoco recuperaron su turismo habitual. (Por Gricelda Torres Zambrano)