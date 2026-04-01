Alrededor de 30 a 40 conductores de plataformas digitales se manifestaron este martes en Guadalajara, partiendo desde el Estadio Guadalajara con rumbo al Aeropuerto Internacional, lo que provocó intenso congestionamiento en vialidades como avenida Vallarta, Periférico y Lázaro Cárdenas.

Los inconformes exigen que se les permita operar dentro de la terminal aérea, luego del anuncio de habilitar un punto de ascenso y descenso sobre la carretera a Chapala, sin acceso directo al aeropuerto.

Los manifestantes rechazaron esta alternativa y pidieron que se respalde la propuesta inicial del gobernador Pablo Lemus, quien planteó otorgar permisos para que los conductores puedan recoger y dejar pasajeros en igualdad de condiciones, especialmente de cara al Mundial 2026.

El contingente, resguardado por elementos de la Policía Vial, avanzó por Lázaro Cárdenas hacia la carretera a Chapala, con destino a las inmediaciones del aeropuerto. (Por Edgar Flores Maciel)