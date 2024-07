Es mentira que la 4T esté buscando la renuncia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, no hay necesidad , asegura el vice coordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña.

“Pero ahora sorpresa de sorpresas, nos vienen a inventar que nosotros queremos la renuncia de Norma Piña y yo me preguntaría ‘¿para qué la queremos si ya se va?’ ¿Si el pueblo el 2 de junio determinó que se renueva todo el Poder Judicial? Y ella puede volver a ser candidata. Sí, si puede. El Poder Judicial puede proponer hasta diez, si mal no recuerdo, para integrar la Suprema Corte y si el pueblo vota por ella, el sector que ustedes representan, puede volver a la Corte y será ministra de la Corte nuevamente por nueve años”.

Lo anterior, luego que la ministra Esquivel, quien es simpatizante de Morena, solicitara la renuncia de la presidenta Piña, para así facilitar la transformación del Poder Judicial. (Por Arturo García Caudillo)