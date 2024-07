La ministra Yasmín Esquivel debe cesar su activismo y dejar de socavar el liderazgo de la ministra presidente de la Corte, Norma Piña, así lo expresa el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería.

“Claro que no se tiene que ir. Me parece que la ministra Norma Piña ha hecho un buen trabajo, justo por ello está molesto el presidente, está molesto el gobierno porque han visto que el Poder Judicial a través de la ministra Norma Piña ha tomando una relevancia, porque ha justo puesto en su lugar a la Corte, en el lugar que le corresponde”.

En cuanto al caso del juez Rodrigo de la Peza, contra quien el Gobierno Federal presentó juicio político, Rementería aseguró que se trata del más claro ejemplo de cómo se utiliza todo el poder del Estado en contra de quienes no se alinean a los caprichos del Ejecutivo. (Por: Arturo García Caudillo)