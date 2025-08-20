Tras asegurar que desconoce cuál fue la intención de la DEA al informar sobre un acuerdo inexistente con el Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que nunca pondría en riesgo la soberanía nacional.

“¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México, es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación, y que en particular la tela y con Estados Unidos está coordinada en el caso de seguridad a través de este acuerdo que se está tomando”.

Y sobre la firma de este acuerdo de seguridad con Estados Unidos, comentó que aunque aún no hay fecha definida, se contempla la visita a Palacio Nacional del secretario de Estado Marco Rubio. (Por Arturo García Caudillo)