Ante las acusaciones sobre financiamiento del narco en su campaña a la gubernatura de Tabasco en el 2018, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, rechazó haber recibido apoyo del crimen organizado.

“A esa filtración que usted me dice, yo le respondo, pues es inexacto hasta en los tiempos, porque cómo le voy a pedir yo, siendo candidato electo, las elecciones en Tabasco nunca han tenido, afortunadamente hasta la fecha, las jornadas electorales siempre transcurren en paz, recuerden que Tabasco es una de los estados con la mayor participación ciudadana. Yo lo que sostengo es que siempre, hasta la última jornada electoral las elecciones en Tabasco se desarrollan en un marco de tranquilidad, de muchísima participación ciudadana. Nunca ha sucedido y esperemos que nunca suceda de otra manera. —¿No hubo dinero del narco en las elecciones en Tabasco? —No, nunca ha habido”.

Pero además, presumió tener el apoyo de millones de ciudadanos, no sólo en Tabasco, sino en todo el país. (Por Arturo García Caudillo)