Tras la declaratoria de emergencia por las inundaciones y daños en fincas provocados por las últimas tormentas en colonias como Los Sauces, Santa Cruz del Valle, Villa Fontana y Unión del 4, todas ellas ubicadas sobre avenida Adolf Horn, este miércoles el Cabildo de Tlajomulco de Zúñiga votó por unanimidad aportar el 20 por ciento que establece el comité técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales para obtener acceso a apoyos del Gobierno Estatal y así recuperar, reponer y rehabilitar los daños provocados en vialidades, negocios y viviendas.

Mediante un boletín, el Ayuntamiento informó que se realizarán los movimientos financieros necesarios mediante la Tesorería Municipal y así entregar apoyo de menaje a las familias damnificadas.

Serán autoridades de Tlajomulco y del Estado quienes definirán el monto total de las afectaciones para su validación ante el comité técnico del FOEDEN.(Por Gustavo Cárdenas)