En pruebas finales y en pequeños detalles. El secretario de Obra Pública del Estado, David Zamora Bueno, explicó este jueves que las obras en Plaza Tapatía y la Explanada del Cabañas, en la Zona Centro de Guadalajara, están por ser entregadas y todo quedará antes de finalizar el mes de mayo.

“Ya iniciamos pruebas en lo que es enfrente del Hospicio Cabañas, en la Plaza Tapatía, estamos terminando de colocar los pisos amortiguadores en la zona de los juegos, que es parte de ese espacio, y aunque no está ligadas al Mundial, pero para que no haya obras en esa zona, a fin de mes están entregadas”.

El secretario David Zamora insistió en que la intención es que no haya un solo frente de obras cuando comience el Mundial de Fútbol 2026. (Por Gustavo Cárdenas)