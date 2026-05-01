Jesús Said Rochín Aguilar, presunto integrante de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, y su pareja sentimental Claudia Marina Ruiz Carreón, fueron detenidos en Nogales, Sonora, por fuerzas federales.

A ambos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas, después de ser ubicados en inmuebles en los que se realizaban diferentes actividades como reuniones y planes para cometer actos ilícitos.

Las investigaciones señalan que estas personas son posibles integrantes del grupo criminal “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” dedicado al tráfico de migrantes y trasiego de drogas.