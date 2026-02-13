Trabajos de reencarpetamiento en la Carretera Morelia–Guadalajara provocan embotellamientos en Tlajomulco, por lo que autoridades federales piden paciencia a los automovilistas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que las labores se realizan de San Agustín al entronque Acatlán conocido como el Kilómetro 40, de salida de la ciudad.

Los trabajos diurnos han generado numerosas filas de vehículos desde la zona de las Plaza Outlet.

Las obras contemplan renivelación y microaglomerado; se prevé que concluyan el 30 de abril.