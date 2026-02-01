El Gobierno del Estado anunció la incorporación de 960 bicicletas eléctricas y la instalación de 100 nuevas estaciones al sistema Mi Bici durante 2026, como parte de la mayor expansión en la historia del programa en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El plan contempla la electrificación y ampliación del sistema para consolidar un modelo híbrido 100 por ciento compatible.

De acuerdo con lo informado, el proyecto busca colocar a Guadalajara a la vanguardia de la movilidad sustentable en América Latina, con un esquema similar al de sistemas como los de Nueva York o París.

Además, se estima sumar 10 mil nuevos usuarios este año e incrementar en 60 por ciento los viajes diarios, al reducir tiempos de traslado mediante las nuevas unidades eléctricas.

La membresía anual se mantendrá en 600 pesos, con un costo adicional de 10 pesos por viaje en las bicicletas eléctricas. (Por Edgar Flores Maciel)