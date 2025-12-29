La Dirección de Obras Públicas de Tlajomulco informó avances relevantes en las principales intervenciones viales del municipio.

Destaca la rehabilitación de la avenida Adolf Horn, una de las obras prioritarias del año, que registra un avance cercano al 80 por ciento y se prevé concluya a finales de enero.

El proyecto, realizado en coordinación con el Gobierno de Jalisco, contempla la construcción de un colector pluvial, renovación de la red sanitaria y nuevos carriles de concreto hidráulico.

Además, la carretera a El Zapote presenta un avance del 98 por ciento y se espera su conclusión en diciembre.

También continúan trabajos en vialidades menores, con mejoras en iluminación, banquetas y seguridad.