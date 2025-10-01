La FEU de la UdeG está dispuesta a movilizar a sus estudiantes contra el aumento a la tarifa del transporte público, porque no está justificada y les quita dinero que podrían utilizar para su alimentación, advierte su presidenta, Fernanda Romero Delgado.

“El transporte público es un derecho, no es un privilegio ni un negocio. El alza impacta directamente a estudiantes, a trabajadores y a familias, que utilizan el transporte público día con día. Cada aumento significa menos ingreso disponible, más estrés y menos tiempo de vida”.

Este lunes la FEU comenzó con diversas acciones como la entrega de información sobre el aumento a la tarifa, así como una encuesta a los usuarios sobre la calidad del transporte público.

Mañana a las 5:00 de la tarde entregarán un pliego petitorio en Casa Jalisco, donde se le pide al gobernador una mesa de diálogo. (Por Gricelda Torres Zambrano)