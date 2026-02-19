Integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte cuestionaron la decisión del Gobierno de Jalisco de incrementar la tarifa del transporte público, así como la metodología de la encuesta aplicada por el Instituto de Planeación y la falta de reconocimiento al propio observatorio.

El representante del Colectivo Ecologista Jalisco, Adonais Lee, señaló que preocupa que el acceso al subsidio en la tarifa del transporte se condicione al uso de la tarjeta única.

“Vemos con preocupación que se condicione el subsidio universal a una tarjeta bancarizada. Esto contradice los artículos 335 al 339 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco donde están descritos los mecanismos y los grupos que tienen que acceder a este subsidio donde menciona que la población en general tiene derecho al subsidio al transporte público”.

Respecto a la encuesta del Imeplan, los integrantes del observatorio consideraron que el muestreo no fue representativo.

Propusieron que el ejercicio se repita con transparencia y control ciudadano. (Por Marck Hernández)