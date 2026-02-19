Es falso que la Iniciativa de Reforma Electoral busque incrementar el número de diputados, particularmente los plurinominales, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que hablamos la próxima semana, ¿no? de la reforma electoral. Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando. Entonces ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral. El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana. —Ayer circuló un presunto proyecto de reforma electoral, en donde habla de incrementar a 508. —No, es falso. Falso”.

El planteamiento de este proyecto falso, es incrementar de 500 a 508 el número de diputados y reducir de 128 a 92 los senadores. (Por Arturo García Caudillo)