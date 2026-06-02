El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, advirtió que América Latina y el Caribe deben aumentar la inversión, fortalecer la integración regional, mejorar sus instituciones públicas y elevar la productividad laboral para aprovechar plenamente su potencial económico.

Durante el Foro Económico Internacional sobre la región, destacó que la zona cuenta con recursos estratégicos como energías limpias, capacidad agrícola y una población joven, pero enfrenta desafíos estructurales que la deja en desventaja.

Señaló que la región requiere facilitar el acceso al financiamiento, impulsar el comercio intrarregional, fortalecer la transparencia y la gobernanza.