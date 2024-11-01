Los depósitos vehiculares de Jalisco enfrentan una saturación por el creciente ingreso de motocicletas aseguradas, informó el director de Depósitos y Custodia Vehicular, Jonadab Martínez.

El funcionario explicó que diariamente ingresan entre 100 y 150 motocicletas a los corralones del estado, cifra que puede elevarse hasta 200 unidades durante operativos especiales.

De acuerdo con Martínez, uno de los principales problemas para la liberación de los vehículos es que sus propietarios no logran acreditar la posesión legal de las motocicletas.

Actualmente, apenas una de cada diez unidades aseguradas es recuperada por sus dueños, lo que ha contribuido al incremento en la ocupación de los depósitos.

La acumulación de motocicletas ha generado presión sobre la capacidad de almacenamiento y los procesos administrativos relacionados con el resguardo de vehículos.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los motociclistas a portar la documentación correspondiente y mantener en regla sus vehículos para evitar aseguramientos y complicaciones en su recuperación. (Por Edgar Flores Maciel)